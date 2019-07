Politie Londen start onderzoek naar diplomatiek lek

De Metropolitan Police in Londen is een onderzoek gestart naar het lek van diplomatieke memo’s dat geleid heeft tot het ontslag van de Britse ambassadeur in de Verenigde Staten. Kim Darroch was woensdag opgestapt. Volgens hem was het “onmogelijk” om nog aan zijn verplichtingen te voldoen. Darroch was in de Verenigde Staten onder vuur komen liggen na een reeks gelekte memo’s waarin hij de Amerikaanse president Donald Trump “onbeholpen” en “onbekwaam” noemde. De mails lekten uit via de krant Mail on Sunday.

In een reactie had Trump laten verstaan dat de VS “geen contacten meer” zouden hebben met de ambassadeur en dat de volgende Britse regering er goed aan zou doen de man te vervangen. Op Twitter noemde Trump hem ook een “heel domme kerel”.

De Metropolitan Police onderzoekt nu of er een schending is geweest van de Britse wet op staatsgeheimen. De politie roept de persoon die de memo’s heeft gelekt op zichzelf aan te geven bij de autoriteiten.

