Iets meer dan 1.200 studenten mogen geneeskundestudies starten

Zowat 1.200 studenten mogen volgend academiejaar starten aan de opleiding geneeskunde, 291 studenten mogen de studies tandheelkunde aanvatten. Dat meldt het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen. De voorziene quota voor beide opleidingen zijn daarmee ingevuld. Meer dan 5.500 studenten legden op 2 juli het toelatingsexamen voor arts af. Bijna 1.500 van hen, ofwel iets meer dan 27 procent, is geslaagd. Van die geslaagden zijn er 1.205 “gunstig gerangschikt”, wat betekent dat ze de opleiding effectief mogen aanvatten.

De meeste deelnemers waren vrouwen – 3.748 van de 5.505 – maar bij mannen ligt het slaagpercentage opvallend hoger. Een derde van de mannelijke deelnemers was geslaagd, iets meer dan 26 procent is gunstig gerangschikt. Bij vrouwen is maar iets meer dan 24 procent geslaagd, en mag net geen 20 procent de opleiding aanvatten.







Bij de tandartsen is dat verschil minder groot, ook al waren ook daar de vrouwelijke aspirant-tandartsen in de meerderheid. Meer dan 1.100 studenten namen op 3 juli deel aan het toelatingsexamen tandheelkunde, 346 – of 31 procent – van hen is geslaagd en 291 mogen de opleiding starten. Bij de mannen ligt het slaagpercentage op bijna 32 procent, bij vrouwen een procentje lager. Het percentage gunstig gerangschikten is ook gelijkaardig: 26,5 procent bij de mannen tegenover 26,1 procent bij de vrouwen.

Zowat 170 is voor beide toegangsexamens geslaagd. De examencommissie schat op basis van de voorbije jaren dat 81 procent van hen uiteindelijk voor geneeskunde zal kiezen, terwijl de overige 19 procent wellicht tandartsstudies zal aanvatten. Wie zich vanaf volgend jaar inschrijft voor beide toelatingsexamens, zal vooraf een bindende keuze moeten maken: wie dan voor beide examens geslaagd is, kan enkel nog voor de eerste keuze gunstig gerangschikt worden.

bron:Â Belga