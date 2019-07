Hanne Maudens verovert brons op zevenkamp

Hanne Maudens heeft vandaag de bronzen medaille veroverd in de zevenkamp op het EK atletiek voor beloften in het Zweedse Gävle. De 22-jarige Maudens begon als vijfde in de stand aan het laatste onderdeel, de 800 meter. Daarin scherpte ze haar persoonlijk record aan tot 2:08.79, de snelste chrono van alle deelneemsters. Met haar knaltijd stak Maudens alsnog twee concurrentes voorbij in de stand. Haar vorig PR bedroeg 2:11.09.

In de eindstand moet Maudens met 6.093 punten enkel de Zwitserse Géraldine Ruckstuhl (6.274 punten) en de Duitse Sophie Weissenberg (6.175 punten) laten voorgaan. Maudens komt 207 punten tekort voor het minimum (6.300 punten) voor het WK in Doha (27/09-6/10). Het persoonlijk record van Maudens bedraagt 6.252 punten.







Maudens stond gisteren na afloop van de eerste dag op de derde plaats, na 14.06 op de 100 meter horden, 1m73 in het hoogspringen, 13m36 (PR) in het kogelstoten en 24.17 (PR en snelste tijd van alle deelneemsters) op de 200m. Vandaag sprong ze 6m22 ver (beste prestatie van alle deelneemsters) en was ze in het speerwerpen goed voor 37m40. Op het EK voor junioren pakte Maudens in 2015 zilver, een jaar later was ze goed voor brons op het WK U20.

bron: Belga