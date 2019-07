Google gaat actie ondernemen na lek

Google gaat actie ondernemen nadat één van de taalexperts waarmee het samenwerkt voor de ontwikkeling van spraaktechnologie in zijn slimme luidsprekers, audiogegevens heeft gelekt. Het lek lag aan de basis van een VRT-nieuwsitem eerder deze week. Dat riep vragen op over de gebrekkige privacy bij het gebruik van deze Google Home-luidsprekers. “We hebben vernomen dat één van onze taalexperts ons beleid inzake gegevensbeveiliging heeft geschonden, door vertrouwelijke Nederlandstalige audiofragmenten te lekken. Onze responsteams voor Veiligheid en Privacy zijn ingezet, ze onderzoeken de zaak en zullen actie ondernemen”, zegt Google in een mededeling op zijn website. “We voeren een volledige evaluatie uit van onze beveiliging om te voorkomen dat dit wangedrag zich nog eens zou herhalen.”

De VRT berichtte eerder deze week dat medewerkers van Google meeluisteren naar opnames die gemaakt zijn met de slimme Google Home-luidsprekers en via de Google Assistent-app op smartphones, ook in België en Nederland. Ze krijgen daarbij ook onbewust ingesproken berichten te horen. Het zou bovendien soms makkelijk zijn om de geanonimiseerde gebruiker alsnog te identificeren.







Google geeft toe dat er gesprekken worden opgenomen, maar dit is volgens het bedrijf “een essentieel onderdeel” van het ontwikkelen van de spraaktechnologie. “We investeren veel middelen om zeker te zijn dat onze technologie werkt voor een grote variëteit aan talen, accenten en dialecten. We werken daarvoor samen met taalexperts van over de hele wereld, die de nuances en de accenten van een specifieke taal begrijpen. Zij beoordelen en vertalen een klein aantal vragen om ons deze talen beter te doen begrijpen”, verdedigt het technologiebedrijf zich.

Google beklemtoont dat het een heleboel maatregelen neemt om de privacy van de gebruikers van luidsprekers te beschermen. “De taalexperts beoordelen slechts 0,2 procent van alle audiofragmenten. Die fragmenten zijn niet gelinkt aan gebruikersaccounts en de beoordelaars zijn opgedragen om geen achtergrondinformatie of andere geluiden te gebruiken, enkel gesprekken die gericht zijn aan Google.”

Volgens de VRT werden er ook onbewuste gesprekken geregistreerd door Google. Het bedrijf zegt dat dit slechts zeer zelden gebeurt. Google heeft het over “een foute ontvangst”, omdat zijn software bepaalde geluiden of woorden (zoals “OK Google”) verkeerd interpreteert als zijnde een bewuste interactie. “We hebben een aantal veiligheidsmechanismen ingebouwd om dit te voorkomen”, luidt het nog.

Tot slot wijst het bedrijf er nog op dat de gebruiker zijn eigen opgeslagen data kan beheren en controleren. “Je kan het opslaan van audiogegevens volledig uitschakelen in jouw Google-account of ervoor kiezen om gegevens automatisch te verwijderen na elke drie maanden of 18 maanden.”

bron: Belga