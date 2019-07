Fraudeonderzoek Belgisch voetbal – Reeksen 1A en 1B mogen nog niet samengesteld worden

De Brusselse Rechtbank van eerste aanleg heeft vrijdagavond beslist dat de reeksen 1A en 1B nog niet mogen worden samengesteld. Dat mag pas gebeuren als het BAS een definitieve uitspraak heeft gedaan. “Beerschot mag op dit moment dus niet definitief onderverdeeld worden in 1B, KV Mechelen niet in 1A”, zegt Beerschot op zijn website. Beerschot diende donderdag een eenzijdig verzoekschrift in met de vraag om de samenstelling van de competitie in de reeksen 1A en 1B op te schorten. Dat verzoekschrift werd vrijdag aanvaard. “De huidige vordering wordt ontvankelijk en gegrond verklaard, dienvolgens voorlopig verbod op te leggen voor de reeksen 1A en 1B van het betaalde profvoetbal georganiseerd door de KBVB en de Pro League definitief samen te stellen voor het seizoen 2019-2020 en meer bepaald voorlopig verbod op te leggen verzoekster te weren uit reeks 1A, dit tot kennisname van de definitieve arbitrale eindbeslissing”, luidt de beslissing van de rechtbank.

“De reeksen kunnen niet samengesteld worden tot het BAS een definitieve uitspraak gedaan heeft en uiteraard kan de competitie dus ook niet van start gaan”, verduidelijkt Beerschots advocaat Thomas Gillis. “Het BAS nam woensdag een tussentijdse beslissing, maar zoiets bestaat natuurlijk gewoon niet. Een beslissing kan nooit gedeeltelijk zijn, dat zijn juridische nonsens. Het is daarom dat ik dit verzoekschrift indiende.”

“Volgens Gillis kan het op een einduitspraak van het BAS tot half augustus wachten zijn. De competitie in 1A zou normaliter in het weekend van 26 tot 28 juli van start gaan, de competitiestart voor 1B is een week later gepland.

.







bron:Â Belga