Fraudeonderzoek Belgisch voetbal – Mechelen maakt zich geen zorgen: “Mogelijk uitstel competitie geen invloed op KVM in 1A”

“Een mogelijk uitstel van de competitie is van geen invloed op KVM in 1A”, maakt KV Mechelen zich sterk. “De beslissing dat KVM in 1A start, ligt sowieso vast. Het BAS heeft woensdag al definitief beslist dat degradatie sowieso niet meer mogelijk is en KVM dus altijd – wat het volledige verdict ook wordt – zal aantreden in 1A”, klinkt het op de website van de club. “We namen via de pers kennis van het eenzijdig initiatief van Beerschot om via de rechtbank de competitie stil te leggen tot er een volledige uitspraak is van het BAS. Dit betekent dat de competities in 1A en 1B eigenlijk maar mogen beginnen als het BAS een volledige uitspraak heeft gedaan. Zelf hebben we alle vertrouwen in de beslissing van het BAS.”

bron:Â Belga