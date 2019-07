Dylan Groenewegen sprint naar zege in zevende rit

De Nederlander Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) heeft vandaag de zevende etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. De Italiaan Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) behoudt de gele trui. Na 230 kilometer tussen Belfort en Chalon-sur-Saône, de langste rit in deze Tour, haalde de 26-jarige Groenewegen het in de verwachte massasprint voor de Australiër Caleb Ewan en de Slowaak Peter Sagan, die eerder de vijfde rit won. De Italiaan Sonny Colbrelli en Jasper Philipsen vervolledigden de top vijf. Jasper Stuyven werd achtste. Morgen staat de achtste etappe op het programma, een heuvelrit over 200 kilometer van Mâcon naar Saint-Étienne.

bron: Belga