“Brussel is geen automaat voor postjes”, antwoordt Onkelinx aan Reynders

Laurette Onkelinx, die als voorzitster van de Brusselse PS aan de Brusselse coalitiegesprekken deelneemt, zegt ‘geschokt’ te zijn door de vraag van haar MR-collega Didier Reynders om ook in Brussel mee aan tafel te schuiven nu Franstalige liberalen in Wallonië en de Franse gemeenschap mee onderhandelen. Ook Ecolo zegt “neen”, terwijl voor Sven Gatz (Open Vld) dit een zaak van de Franstaligen onder elkaar is. Didier Reynders zei vanochtend bij zijn aankomst aan de federale ministerraad dat hij het “logisch vond en getuigen van politieke coherentie” dat de MR ook in Brussel deel zou uitmaken van de coalitie. “Als de MR mee onderhandelt over een Waalse regering zou het logisch en politiek coherent zijn dat MR ook in Brussel mee betrokken wordt. Strikt rekenkundig is het niet nodig, maar gezien de banden tussen Wallonië en de Franse Gemeenschap zou dat getuigen van politieke coherentie”, aldus Reynders. Eerder had uittredend Waals minister Pierre-Yves Jeholet op RTL hetzelfde gezegd.

Maar Laurette Onkelinx veegde de suggestie kordaat van tafel. “Brussel is een volwaardig gewest. Het kan niet gebruikt worden als pasmunt of als een automaat voor postjes”, vond de PS-polica. “We onderhandelen momenteel met partners die elkaar respecteren en het werk is reeds ver gevorderd”, aldus nog Onkelinx bij haar aankomst aan het Brussels Parlement.







Ook bij Ecolo klinkt een kort “neen” op de vraag van MR. En hoewel Open Vld bij de start van de onderhandelingen op 24 juni niet kwam opdagen, net omdat de partij vond dat de MR betrokken moest worden omwille van de ‘coherentie’, verdedigde Sven Gatz de vraag van MR niet. “Dat is een zaak van de Franstaligen onderling”, wilde hij enkel kwijt.

Intussen zitten de Brusselse socialisten, groenen, Open Vld en DéFI sinds 9.30 uur opnieuw samen in het Brussels Parlement. Gisteren was te horen dat het werk goed opschiet en dat er vannacht, dit weekend of ten laatste maandag een akkoord kan zijn. In het meest optimistische scenario wordt rekening gehouden met een regeerverklaring in het parlement op woensdag.

bron: Belga