Trump verklaart Schwarzenegger dood: “Ik was erbij”

President Donald Trump en Arnold Schwarzenegger hebben hun aanhoudende ruzie nog eens opgerakeld. Schwarzenegger haalde op Twitter hard uit naar Trump, nadat de president de oud-gouverneur van California tijdens een event in het Witte Huis doodverklaarde.

“Arnold Schwarzenegger, weet je wat? Hij is overleden. Ik was erbij”, stelde Trump volgens journalisten die erbij waren. Trump deed die opmerkelijke uitspraak tijdens een lofzang op de kijkcijfers van zijn oude programma ‘The Apprentice’.

Het duurde niet lang voor ook Schwarzenegger van zich liet horen. “Ik ben er nog hoor”, repliceerde de 71-jarige ‘Terminator’ op sociale media. Schwarzenegger werkt op dit moment aan deel 6 van van de langlopende filmreeks. “Zullen we belastingaangiften gaan vergelijken?”, vroeg hij nog.

I’m still here. Want to compare tax returns, @realDonaldTrump? https://t.co/lMQHsE1bQK

— Arnold (@Schwarzenegger) July 11, 2019