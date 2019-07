R. Kelly opnieuw opgepakt vanwege zedendelicten

Zanger R. Kelly is vannacht opnieuw opgepakt in Chicago op verdenking van meerdere zedendelicten. Dat melden NBC en TMZ op basis van bronnen. De politie wil tegenover verschillende media niet reageren.

De 52-jarige zanger wordt verdacht van dertien strafbare feiten, waaronder mensenhandel voor seksuele doeleinden, ontucht met een minderjarig kind en het bezitten van kinderporno. Zijn oud-manager Derrel McDavid en voormalige medewerker Milton ‘June’ Brown zouden Kelly geholpen hebben aan kinderporno te komen. Daarnaast worden de mannen ervan verdacht in 2008 getuigen onder druk te hebben gezet.







Kelly werd donderdagavond in de kraag gevat terwijl hij zijn hond aan het uitlaten was. Volgens de Chicago Sun-Times lopen er nog meer onderzoeken naar Kelly. Zo zouden ook de FBI en de Amerikaanse belastingdienst IRS zijn handel en wandel onder de loep nemen.

Sekstapes

In de zaken die al tegen de zanger lopen, zijn verschillende sekstapes ingediend als bewijs. Op de sekstape, die 55 minuten duurt, is te zien dat R. Kelly een meisje ‘coacht’ tijdens seksuele handelingen. Dit meisje was ook al te zien in een andere video, van een jaar eerder. R. Kelly wordt ervan beschuldigd jarenlang vrouwen misbruikt te hebben.

In de documentaire ‘Surviving R. Kelly’ deelden enkele van zijn vermeende slachtoffers al hun verhaal. Hierin is ook te zien dat R. Kelly in 1994 stiekem trouwde met Aaliyah, een meisje van 15. Hij was toen 27.