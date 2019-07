Oostendenaar recordpoging ‘op toilet zitten’ vroegtijdig afbreken

Slecht nieuws van Jimmy De Frenne. De Oostendaar heeft zijn recordpoging ‘om ter langst op een toilet zitten’ niet succesvol kunnen afronden. Hij mikte op 150 uur, maar moest na 120 uur opgeven.

Jimmy De Frenne uit Oostende eindigt zijn recordpoginig om zo lang mogelijk op het toilet te zitten op 120 uur. Begin deze week startte hij de poging met als doel 150 uur op het toilet te zitten. Vrijdag moest hij afhaken omdat zijn lichaam het niet meer toeliet. Het record staat alsnog op zijn naam.







De 48-jarige Oostendenaar zat sinds zondag op het toilet in een café in Oostende. Dat ging hij normaal voor 150 uur, tot zondag, volhouden. Dertig uren vroeger dan voorzien heeft hij de recordpoging moeten stopzetten. Toch is hij sowieso recordhouder want niemand heeft het hem ooit voorgedaan.