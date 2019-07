Franse spoorwegmaatschappij test trein uit die van op afstand wordt bestuurd

De Franse spoorwegmaatschappij SNCF heeft in april in de regio rond Parijs een trein getest die van op afstand bestuurd wordt. Dat laat het bedrijf weten. Het spreekt over een “belangrijke stap” in de ontwikkeling van zelfrijdende treinen.

De trein reed in april rond op een traject van vier kilometer. “Dit succesvolle experiment heeft de technische haalbaarheid van zelfrijdende treinen aangetoond”, klinkt het in een mededeling van SNCF.







Op de locomotief waren camera’s geïnstalleerd, waardoor het mogelijk was op om het voertuig van op afstand te besturen en te bepalen wanneer er geremd en versneld moest worden. De gegevens werden verzonden via een satelliet en een LTE-netwerken, wat vergelijkbaar is met 4G.

Makkelijke manoeuvres uitvoeren

Door treinen van op afstand te besturen, moet het mogelijk worden om de controle van zelfrijdende treinen over te nemen als dat nodig is, om manoeuvres te vergemakkelijken en om goede diensten te verlenen aan goederentreinen. “Het is een belangrijke stap voor de spoorweg. Dit succesvolle experiment is een fundamentele stap in de realisatie van de trein van morgen”, verklaart Luc Laroche, de directeur van het project bij SNCF.