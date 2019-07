FESTIVAL. TW Classic: reumarockers aan de macht

Gooi de schouders al maar los en kraak die vingers, want TW Classic zal de wei van Werchter dit weekend omtoveren tot een zee van meewuivende handen. Kleppers zoals Bon Jovi, John Fogerty en Anouk staan klaar om de ene na de andere klassieker op het publiek af te vuren. En om het feest helemaal compleet te maken, is er dit jaar voor het eerst ook een camping voorzien.

Als er iets immuun lijkt voor de tand des tijds, dan is het wel de liefde van classic rockfans voor hun idolen. Dat zullen ze komend weekend nog maar eens bewijzen op TW Classic, waar headliner Bon Jovi Vlaanderens bekendste festivalgrond zal doen daveren. De Amerikaan passeerde in 2011 voor het laatst in ons land en wil zijn best doen om het lange wachten te belonen. Voor zijn festivaltournee oefende de band in totaal 95 nummers in om elk optreden een andere set te kunnen spelen. Maar vrees niet, meebrullers zoals ‘You Give Love A Bad Name’, ‘It’s My Life’, ‘Wanted Dead Or Alive’, ‘Bad Medicine’ en ‘Livin’ On A Prayer’ zullen er zeker bij zijn.

Compromisloos gitaarplezier







Nog zo’n springlevende rock-‘n-rolldinosaurus is John Fogerty. Hij kan uit een impressionant repertoire van evergreens putten, maar is nog het meest bekend om zijn werk met Creedence Clearwater Revival. Zijn concert op TW Classic zal ook in het teken staan van de bluesrockgiganten met iconische nummers zoals ‘Fortunate Son’, ‘Have You Ever Seen The Rain?’ en ‘Proud Mary’. Nog zo’n trotse Mary is de Nederlandse Anouk, die dit jaar haar eerste Nederlandstalige album loste: ‘Wen D’r Maar Aan’. Daarmee bewees ze dat ze nog steeds even compromisloos is als in het begin van haar carrière en haar overweldigende energie op podium is ze evenmin kwijt. Dat zal ze met plezier tonen in Werchter.

Voor de vroege vogels is er ook goed nieuws, want in de eerste uurtjes is al heel wat gitaargeweld te horen. Er is Skunk Anansie, dat Werchter aandoet op een grote verjaardagstournee voor zijn 25 jaar op het podium. John Butler Trio zal met zijn veelzijdige rootsmuziek een perfecte partner zijn voor de middagzon en de blues van Switchfoot en Jimmy Barnes staan garant voor een uitgelaten sfeer vanaf de eerste noot.

Slaappartijtje

TW Classic heeft dit jaar een primeur in petto. Voor het eerst kunnen bezoekers na de festivaldag hun hoofd neerleggen op The Hive My Space. Die camping is nog blijven staan na Rock Werchter. Aanwezigen kunnen 8, 16 of 24 vierkante meter huren en kiezen voor een tent die al opgezet wordt door de organisatie. De camping opent zondag 14 juli om 10u en sluit op maandag 15 juli rond 12 uur. De prijs voor zo’n campingplaats start bij 40 euro voor 2 campingtickets.