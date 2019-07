Dit vissershoedje van Ikea is het ultieme festivalaccessoire

Wat je persoonlijke mening ook moge zijn, vissershoedjes zijn deze zomer helemaal in. Je kan er op festivals onmogelijk naast kijken en zelfs op de catwalk waren ze een heuse hit. De keuze in de winkels is dan ook groot, van budgetvriendelijke varianten tot designerstukken. Maar onze favoriet is toch wel Ikea’s exemplaar.

De Zweedse meubelgigant weet van alles een succes te maken. Iedereen heeft wel ergens een Ikeameubel rondslingeren, of het nu een BILLY-kast of een LACK-bijzettafeltje is. Om nog maar te zwijgen van de blauwe winkelzakken, die uitgegroeid zijn tot een legendarisch accessoire dat zelfs in de modewereld wordt gewaardeerd.

Only in America







Maar nu komt Ikea ook handig van pas tijdens het plannen van je festivaloutfit. Het Zweedse bedrijf biedt namelijk vissershoedjes aan, gemaakt van hetzelfde materiaal als de blauwe winkeltassen. Heel aangenaam zal dat plastic wellicht niet aanvoelen op je hoofd, maar wie modebewust wil zijn, moet afzien. Jammer genoeg zijn de hoedjes voorlopig alleen in de Verenigde Staten te koop en daar zijn ze intussen al uitverkocht. Door de immense populariteit van het accessoire werd er intussen al een petitie gestart om de zogenaamde KNORVA-hoedjes wereldwijd beschikbaar te maken. Je weet dus wat je te doen staat als je zelf een exemplaar wil bemachtigen.

I thought you all should know that ikea sells bucket hats pic.twitter.com/vPZP7tBL0r — Aubrey Felty (@aubreykaitlynn) July 2, 2019