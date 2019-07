Big Jump: spring mee voor proper water

Komende zondag om 15 uur springen over heel Europa duizenden mensen in waterlopen in hun buurt. Omdat het te warm is? Misschien wel. Maar vooral omdat ze propere rivieren willen.

Sinds de jaren 90 is de toestand van onze rivieren al veel verbeterd. Toch slaagde ons land er niet in om tegen 2015 te voldoen aan de Europese eis om alle rivieren te herstellen naar een goede ecologische toestand. We kregen uitstel tot uiterlijk 2027. Momenteel vragen enkele Europese lidstaten echter om de regels af te zwakken.

Wij willen onze rivieren terug







De initiatiefnemers van Big Jump roepen beleidsmakers, bedrijven en burgers op om samen werk te maken van propere rivieren. Daar heeft niet alleen de natuur, maar ook de mens baat bij. Want wie geniet er niet van fietsen of wandelen langs een groene oever, een kanotocht tussen bossen en velden, een verfrissende plons op een warme zomerdag of gewoon zicht op bruisend water middenin de stad?

In ons land kan je op 18 locaties springen voor proper water. In Antwerpen is GoodPlanet-ambassadrice Roos Van Acker van de partij.