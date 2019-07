12-jarige jongen mag dan toch meedoen met schoolmusical

De 12-jarige jongen die eigenlijk niet mee mocht doen met de afscheidsmuscial van zijn school in het Nederlandse Den Haag, zal aanstaande maandag toch op het podium staan. De advocaat van de familie liet weten dat de school besloot om de jongen toch mee te laten doen. Het besluit komt na ‘intensief overleg’ tussen de ouders van de jongen en de school.

De ouders van de jongen wilden een kort geding aanspannen om zo de school te dwingen hun zoon mee te laten doen. De leerling werd uitgesloten omdat hij met zijn gedrag de rust in de klas zou verstoren. In juni was de maat vol voor de schoolleiding. De jongen moest zich maar op een andere manier vermaken terwijl zijn klasgenootjes oefenden voor de musical. Meedoen was sowieso uitgesloten.







Deze beslissing betekent ook dat het kort geding – dat vandaag normaal ging plaatsvinden – niet meer doorging. “De school en de ouders hebben afgesproken dat zij hierover geen verdere mededelingen zullen doen aan de media”, zegt de advocaat van de ouders.

Improviseren

Maar de musical is dus al over enkele dagen. Er moet dus snel nog iets verzonnen worden voor zijn rol in de musical. “Dan improviseren ze maar wat”, zei zijn vader Hans al eerder.

Hoog IQ

Hans zei tegen het AD dat zijn zoon niet agressief is, maar veel doorvraagt en zich niet makkelijk laat afschepen. Bovendien zou zijn zoon een IQ van 140 hebben. “Met de juf die hij dit jaar kreeg wilde het van meet af aan niet boteren. Om het minste of geringste krijgt hij straf. En als ook anderen wat doen, krijgt alleen hij straf.”