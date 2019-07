WK skeeleren – Twee keer brons voor Belgische skeeleraars op de weg

De eerste dag van het wegprogramma tijdens de wereldkampioenschappen heeft de Belgische skeeleraars twee bronzen medailles opgeleverd. Bart Swings bekroonde een lange inhaalrace op de tien kilometer puntenkoers toch nog verrassend. Sandrine Tas behaalde donderdag haar eerste eremetaal in Barcelona op de sprint over een ronde. De oogst van de Belgen bleef beperkt doordat Jason Suttels een moment van onachtzaamheid had, doordat Mathias Vosté de finale van de race over een ronde niet haalde en doordat Fran Vanhoutte voor eremetaal nog iets te jong is.

Suttels werd voortijdig uitgeschakeld in de afvallingskoers over 15 kilometer. De zucht van ontzetting van het publiek maakte duidelijk dat die nonchalance een onverwachte kant is van de tweevoudige wereldkampioen. Van het lage tempo was hij wat gemakzuchtig geworden. Vosté nam revanche voor een zwak pistetoernooi en schaarde zich op de ronde bij de beste acht sprinters. De zestienjarige Vanhoutte boekte in de afvalling een voorbeeldige top-tienklassering (negende).

Tas en Swings waren tevreden met hun medailles. Tas stond tegen twee Colombiaanse skaters. “Als die als team optreden is daar niets tegen te doen.” Andrea Canon verdedigde haar titel met succes. “Dit wegparkoers is wel speciaal. Veel bochten, voor mij hoeft dat niet maar het brengt wel spektakel. De piste lag mij helemaal niet en van die valpartij ben ik niet beter geworden. De vierde plaats op de 1.000 meter was een grote teleurstelling.”

Swings voelde zich in het begin niet goed. Hij had slecht geslapen na de twee titels van woensdag. Met een lange vlucht beslisten de Taiwanees Chen Yang-Cheng en de Fransman Timothy Loubineaud (goud en zilver) de race. “Die jongens verdienen het echt. Het is vervelend dat die Colombianen altijd in mijn wiel zitten en nooit zelf willen aanvallen.”

Met nog drie dagen competitie voor de boeg hebben de Belgische skaters negen medailles veroverd: vier gouden, een zilveren en vier bronzen. Een jaar geleden, toen in Nederland (Heerde en Arnhem) om wereldtitels werd gereden kwam de afvaardiging uit op zes plakken (2-1-3). Het jaar daarvoor in de Chinese metropool Nanjing was de oogst acht medailles (1-2-5). Het beste resultaat kwam in 2013 in het vertrouwde Oostende tot stand: negen ereprijzen (4-2-3).

De mobiele piste belemmerde voor veel toeschouwers het zicht op het wegparkoers, dat om de baan is getrokken. Met 340 meter voldoet het rondje weliswaar niet aan de internationale eisen – de ronde moet minimaal 400 meter lang zijn – daarover werden geen klachten vernomen. Dat was een jaar geleden in Arnhem ook het geval. Maar dat de toch verplaatste piste, niet snel gedemonteerd was, leverde enig gemor op. Alleen hoog op de tribunes waren de races goed te volgen.

.







bron: Belga