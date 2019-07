“Wat had ik graag meegekoerst vandaag”, treurt afwezige Froome

Het Tourpeloton staat vandaag voor een eerste bergrit in de etappe met aankomst op La Planche des Belles Filles. Op die col behaalde Chris Froome in 2012 zijn eerste ritzege in de Ronde van Frankrijk. De Brit is er dit jaar niet bij na een zware val waarbij hij meerdere breuken opliep. “Wat had ik graag meegekoerst vandaag”, schrijft hij in een tweet. “Geef er een stevige lap op, Team INEOS”, benadrukt de viervoudige Tourwinnaar. Met titelhouder Geraint Thomas en Egan Bernal heeft de opvolger van Team Sky twee belangrijke kandidaten op winst in de zesde rit.

Froome kwam midden juni ten val tijdens een verkenning van de tijdrit in de Dauphiné. Hij liep daarbij breuken op aan het rechterdijbeen, de heup, de elleboog, de ribben en de nek. De 34-jarige renner lag een week in het ziekenhuis van Saint-Etienne waarna hij werd overgebracht naar een revalidatiecentrum. Dat mocht hij begin juli verlaten.







Bron: Belga