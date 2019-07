Waasland-Beveren haalt ook doelman Lucas Pirard

Een uur na de overgang van Xian Emmers maakte Waasland-Beveren ook bekend doelman Lucas Pirard te hebben aangetrokken. De 24-jarige Luikenaar komt over van STVV en ondertekende op de Freethiel een contract voor drie seizoenen. Pirard stond de voorbije drie seizoenen onder de lat bij de Kanaries, maar kon zich nooit onbetwist basisspeler noemen. Toch kwam hij tot 59 officiële duels. Het voorbije seizoen kwam hij enkel acht keer in actie in Play-off 2. Voordien was Pirard aan de slag bij zijn opleidingsclub Standard (2014-2015) en Lommel (2015-2016).

Morgen traint Pirard voor het eerst mee op de Freethiel. Hij zal het rugnummer 21 dragen.







Eerder op de dag zag Waasland-Beveren Nana Ampomah vertrekken naar Fortuna Düsseldorf. De Ghanees ondertekende bij de Duitse eersteklasser een contract voor drie jaar.

bron: Belga