Twitter werkt weer na panne van een uur

Socialenetwerksite Twitter heeft donderdagavond ongeveer een uur te kampen gehad met technische problemen, waardoor gebruikers niet ingelogd geraakten. Wie de site toch probeerde te bereiken, kreeg de melding dat “iets technisch is misgelopen”. Via de website downdetector.com, waarop mensen kunnen melden dat ze problemen hebben met websites, kwamen sinds 20.45 uur Belgische tijd meldingen binnen over problemen. Ongeveer een uur later waren de problemen weer opgelost.

Er kwamen via de website niet enkel meldingen uit ons land binnen, maar ook uit onder meer andere Europese landen, de VS en Japan.

bron:Â Belga