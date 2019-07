Tim Wellens wil bergtrui nog zo lang mogelijk houden

Tim Wellens (Lotto Soudal) maakte zich gisteren sterk dat hij in de zesde Touretappe niet mee zou schuiven in de vroege vlucht en zijn bergtrui niet zou verdedigen. “Ik voel me wat moe, ik zou beter wat energie sparen”, klonk het. Toch sprong hij vandaag verrassend genoeg wel mee in de ontsnapping en verstevigt hij zijn leidersplaats in het klassement van de bollentrui. Hij finishte uiteindelijk als 30e, op 3:18 van winnaar Dylan Teuns. Wellens telt nu 43 punten, Ciccone 30 en Meurisse 27. “Ik weet dat ik had gezegd dat ik een snipperdag zou nemen en me niet zou moeien omdat ik me gisteren niet al te best voelde in de rit”, gaf hij toe. “Maar Thomas De Gendt sprak op me in gisterenavond, hij moedigde me aan om het wel te proberen. Ik had een goede nachtrust en goede benen, dus besloot ik er wel voor te gaan.”

“Uiteindelijk was het vandaag ook niet al te lastig om mee te glippen in die ontsnapping”, vervolgde Wellens. “Soms wordt er een uur strijd geleverd, maar nu duurde het tien minuutjes of zo. Al bij al kostte het me niet zo veel moeite om met die jongens mee te gaan. Ik mikte aanvankelijk enkel op die punten voor de bergtrui, maar geleidelijk aan werd duidelijk dat we ook zouden strijden voor de ritzege.”







Wellens bleef over met Ciccone, Teuns en Meurisse, maar moest afhaken op 4,2 km van het eind. “Ik denk niet dat mijn inspanningen voor de bergpunten een rol hebben gespeeld”, vond hij. “Dylan, Giulio en Xandro waren bergop beter en op het einde was ik nog blij dat ik er nog aanhing. Het is jammer dat de poging van Thomas De Gendt niet gelukt is, maar ik denk dat we toch tevreden mogen zijn over onze rit. Ik sta nu wat steviger in de bollen. Morgen kan ik die trui alvast niet verliezen, daarna moet ik nog eens het parcours goed bekijken. Ik dacht dat ik die trui slechts twee dagen zou dragen, nu is het al wat langer en daar ben ik heel trots op. Ik ga toch proberen om die nog een tijdje te houden.”

Wellens kreeg voor de tweede keer in deze Tour de Prijs van de Strijdlust. “Tja, dat begrijp ik niet zo goed. Het is jammer dat Thomas die prijs niet krijgt. Hij was toch een tijdlang voorop en heeft er voor geknokt.”

bron: Belga