Teuns pakt knappe ritzege op La Planche des Belles Filles, Ciccone strikt geel

Dylan Teuns (Bahrain-Merida) heeft de eerste bergetappe in de Ronde van Frankrijk (WorldTour) naar zijn hand gezet. Na 160,5 kilometer vanuit startplaats Mulhouse naar de aankomst boven op La Planche des Belles Filles was Teuns op het steile slotstuk sterker dan zijn Italiaanse medevluchter Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). Die hield aan zijn tweede plaats wel de gele leiderstrui over. Xandro Meurisse (Wanty-Gobert) werd knap derde. Een kopgroep van veertien, met liefst vijf Belgen, trok al vroeg in de etappe in de aanval. Bergkoning Tim Wellens (Lotto Soudal) kreeg voorin het gezelschap van zijn ploegmakker Thomas De Gendt en verder ook landgenoten Xandro Meurisse (Wanty-Gobert), Serge Pauwels (CCC) en Dylan Teuns (Bahrain-Merida). Andere opvallende namen in de kopgroep waren de Italiaan Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), winnaar van het bergklassement in de Giro, de Duitse hardrijder Nils Politt (Katusha) en zijn landgenoot, spurtbom Andre Greipel (Arkéa Samsic). Hun voorsprong bedroeg maximaal acht minuten.

Op 35 km van de aankomst vond De Gendt dat het te traag ging. De Oost-Vlaming trok ten aanval en pakte snel een halve minuut, maar op twintig kilometer van de meet werd hij weer gegrepen. Drie landgenoten (Teuns, Wellens en Meurisse) gingen op de voorlaatste helling, de Col des Chevrères, aan de haal met Ciccone. Op de steile flanken naar La Planche des Belles Filles sneuvelden Wellens en Meurisse. Teuns en Ciccone reden samen naar de meet en de Limburger toonde zich de sterkste op de steile slotmeters.







Teuns bezorgt zijn team Bahrain-Merida een eerste ritzege ooit in de Ronde van Frankrijk. Het is ook de eerste Belgische ritzege sinds 2016, toen Greg Van Avermaet en Thomas De Gendt etappes wonnen.

Vandaag krijgen de spurters een nieuwe kans in de etappe van Belfort naar Chalon-sur-Saône, met 230 kilometer de langste etappe in deze Tour.

bron: Belga