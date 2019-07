Serena Williams is nog één zege verwijderd van 24e grandslamtitel

Serena Williams (WTA 10) heeft zich als tweede geplaatst voor de finale van Wimbledon. De 37-jarige Amerikaanse won in de halve finales in twee sets van de vier jaar jongere Tsjechische Barbora Strycova (WTA 54): 6-1 en 6-2 na 59 minuten. Strycova klopte maandag Elise Mertens (WTA 21) in de achtste finales.

In de finale treft Williams Simona Halep (WTA 7). De Roemeense versloeg eerder op de dag de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 8) met 6-1 en 6-3. Halep en Williams stonden al tien keer tegenover elkaar, de Roemeense trok nog maar één keer aan het langste eind.







Williams staat voor de elfde keer in de finale van Wimbledon. Zeven keer (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016) stak ze de eindzege op zak op de All England Club. Vorig jaar ging Williams in de finale onderuit tegen de Duitse Angelique Kerber.

Williams gaat voor een 24e grandslamtitel in het enkelspel. Daarmee zou ze op gelijke hoogte komen van de Australische recordhoudster Margaret Court.

bron: Belga