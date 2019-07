Russische en nieuwe Oekraïense president praten voor eerst over conflict Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin en zijn nieuwe Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelenski hebben voor het eerst met elkaar over de telefoon gesproken, zo heeft volgens het persbureau Interfax het Kremlin bevestigd.

De twee staatshoofden hadden het over het conflict in Oekraïne, enkele uren nadat Poetin had gesuggereerd open te staan voor vredesgesprekken na de parlementsverkiezingen die Kiev later deze maand organiseert.

Zelenski heeft twee maanden geleden zijn ambt opgenomen en aanziet het oplossen van het conflict als zijn topprioriteit.







bron: Belga