Peeters bevestigt uitbetaling in dossier Van Dijck, maar benadrukt dat er “geen inhoudelijke tussenkomst” was

Voormalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) bevestigt dat het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO) een uitbetaling heeft uitgevoerd in een dossier waarover Kris Van Dijck een mail had gestuurd. Maar Peeters benadrukt meteen dat er van zijn kant “geen inhoudelijke tussenkomst” is geweest. P-magazine publiceerde donderdag tijdens de 11 julitoespraak van Vlaams parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) een verhaal over diens vermeende samenwerking met een escorte. Hij zou de vrouw, werknemer bij het failliete bedrijf E-Media, aan een uitkering van het ‘Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers'(FSO) hebben proberen te helpen. Van Dijck zou daarvoor gemaild hebben naar het kabinet van toenmalig minister van Werk Kris Peeters. In totaal zou het gaan om een bedrag van meer dan 5.000 euro.

Uit informatie die Peeters intussen heeft opgesnord, blijkt dat Van Dijck inderdaad op 20 november 2014 een mail heeft gestuurd over het dossier van E-Media. In die mail heeft Van Dijck het over “een alleenstaande moeder in een precair financiële situatie”. “Ik ben er mij van bewust dat de procedure correct moet verlopen. Maar indien dit het geval is, is de vraag dat er enige spoed kan zijn, gelet dus op die moeilijke financiële situatie van de betrokkene”, zo staat in de mail van Van Dijck.







Volgens Peeters heeft het FSO in september 2014 een positieve beslissing genomen in verband met de sluiting van E-Media en is er op 12 december 2014 aan de betrokkenen een vergoeding uitbetaald van 5.239 euro. Peeters zelf heeft dat ook per brief van 23 maart 2015 aan Kris Van Dijck laten weten. Er is dus “geen inhoudelijke tussenkomst geweest”, klinkt het.

