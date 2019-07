Ook compensatie mogelijk voor luchtvaartpassagiers bij vertraging buiten EU

Luchtvaartpassagiers kunnen bij intercontinentale vluchten met tussenstops ook aanspraak maken op compensatie wanneer de tweede vlucht buiten de Europese Unie grote vertraging oploopt. Dat blijkt uit een arrest dat het Europees Hof van Justitie heeft geveld. Voorwaarde is wel dat de passagiers hun reis met een Europese maatschappij in een Europese luchthaven hebben aangevat. Het Hof boog zich over een klacht van elf passagiers die bij de Tsjechische luchtvaartmaatschappij Ceske aerolinie een vlucht van Praag naar Bangkok via Abu Dhabi hadden aangekocht in één enkele boeking. De eerste vlucht werd uitgevoerd door de Tsjechische maatschappij en verliep vlekkeloos. De tweede vlucht, die op basis van een codesharingovereenkomst werd uitgevoerd door Etihad Airways, kwam echter met vele uren vertraging aan in Thailand.

Op basis van een Europese verordening kunnen passagiers bij vertragingen van meer dan drie uur compensaties eisen, maar Ceske aeroline weigerde daarop in te gaan. De maatschappij vond dat ze niet aansprakelijk kon gesteld worden voor de vlucht van de Verenigde Arabische Emiraten naar Thailand omdat die door een andere luchtvaartmaatschappij was uitgevoerd.







Niet dus. In het arrest wijst het Hof erop dat de verordening rechtstreeks aansluitende vluchten in het kader van één enkele boeking als één geheel beschouwt. Voorwaarde is enkel dat de luchthaven van vertrek in de Europese Unie ligt. De verplichting tot betaling van compensatie berust bij de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, en dat is volgens de Europese rechters Ceske aerolinie omdat die een vlucht heeft uitgevoerd in het kader van de met de passagiers gesloten vervoersovereenkomst.

Het oordeel belet Ceske aerolinie echter niet om een vordering in te stellen tegen Etihad Airways om vergoeding te verkrijgen voor de compensaties die de Tsjechische maatschappij moet betalen aan de passagiers.

