Minstens vijf toeristen gedood bij hevig stormweer in Griekenland

In het Griekse Chalkidiki zijn in de nacht van woensdag op donderdag minstens vijf buitenlandse toeristen, onder wie ook een kind, om het leven gekomen bij hevig stormweer. Dat heeft de politie gezegd. De regio werd onder andere geteisterd door hagelstormen en tornado’s. Nabij Propontida kwam een Tsjechisch paar om toen hun karavaan door hevige windstoten werd meegesleurd en werd een Roemeense vrouw dodelijk getroffen toen het dak van een gebouw werd weggeblazen. Verder verloren ook een Russische toerist en zijn tweejarig zoontje het leven toen een boom omviel in een hotel in de badplaats Kassandra, op zo’n 70 kilometer van Thessaloniki, aldus de politie.

Televisiezender ERT berichtte dat mogelijk ook een tweede kind het leven liet en dat er een visser zou worden vermist, maar dat kon de politie voorlopig niet bevestigen. Nog volgens de zender werd in het departement Chalkidiki de noodtoestand uitgeroepen en heeft de minister voor Civiele Bescherming zich ter plaatse begeven.

Griekenland kreeg de twee voorbije dagen te maken met temperaturen tot 37 graden, maar werd woensdagavond, vooral in het noorden van het land, getroffen door zwaar stormweer met hagelbuien en hevige windstoten.

bron:Â Belga