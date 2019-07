Meurisse is tevreden met derde plaats: “Meer zat er niet in”

Xandro Meurisse (Wanty-Gobert) finishte als derde in de etappe naar La Planche des Belles Filles. “Hier kan ik mee leven”, zei hij na afloop. “Derde in een Touretappe, dat is voor mezelf en voor de ploeg een heel mooi resultaat.”

“Het plan was om mee te schuiven in de vroege vlucht met het oog op de bergtrui”, stak Meurisse na afloop van wal. “Dat lukte vrij snel, maar toen ik zag dat ook Tim Wellens (drager van de bergtrui, red.) en Thomas De Gendt mee waren, wist ik dat het moeilijk zou worden. Na twee bergprijzen besloot ik om niet meer mee te sprinten en de focus te verleggen op de ritwinst, want tegen dat Lotto-duo viel weinig te beginnen.”

Meurisse bleef over met Dylan Teuns, Tim Wellens, en Giulio Ciccone. “Toen die Italiaan en Dylan versnelden op zo’n 4 km van het eind, kon ik niet volgen en besliste ik om die tempoversnelling niet te beantwoorden, maar op mijn eigen tempo naar boven te klimmen. Ik heb die laatste klim goed ingedeeld. Even had ik nog schrik dat het peloton met favorieten me terug zou nemen, maar gelukkig gebeurde dat niet. Mijn tempo volstond om die derde plek te veroveren.”







Geen zege dus, maar wel een derde plaats. “En daar kan ik mee leven”, zei de West-Vlaming. “Als je me vooraf had gezegd dat ik hier derde kon worden, dan zou ik je niet geloofd hebben. Het doel was de bergtrui, dat lukte niet en nu heb ik een derde plek, een podium voor mij, en de ploeg. Dat betekent heel wat voor ons. Ik denk dat we daar heel tevreden mee moeten zijn, zeker in één van de zwaarste etappes van deze Tour de France.”

Meurisse zag een sterke Teuns aan het werk. “Hij moeide zich niet voor de bergpunten, hij was bezig met de ritzege en je kon zien aan zijn gezicht dat hij in orde was. Straf. Ik word hier derde na Teuns en Ciccone, een jongen die twee ritten won in de Giro en de bergtrui er ook bij dit jaar. Dan moet je eerlijk zijn met jezelf en blij zijn met een derde plaats. Dat was het hoogst haalbare.”

