Hoofdschuddende Teuns is dolgelukkig na ritzege: “Dit is niet te geloven”

Dylan Teuns (Bahrain-Merida) heeft voor de eerste Belgische ritoverwinning gezorgd in de Tour de France. Meteen na de zesde etappe van Mulhouse naar La Planche des Belles Filles hadden de emoties nog de bovenhand bij de Limburger. “Dit moet nog binnendringen”, schudde Teuns het hoofd tijdens het flashinterview. “Dit is ongelooflijk. Ik wist sinds de Dauphiné dat ik goed was en werkte daarna nog een beetje, maar ook niet te veel, want veel tijd was er niet meer. Maar om deze week al te kunnen winnen, dat is ongelooflijk. Ik had het niet verwacht, maar ik wist dat er vandaag een kans was. En toen die kans er kwam om mee te gaan in de ontsnapping, nam ik ze. En in de finale gaf ik alles.”

De Italiaan Giulio Ciccone bleek de kwaadste klant in de strijd voor de zege. “Op de voorlaatste klim kwamen de vier sterksten van de vlucht naar voren. Ik had dat op voorhand al verwacht, dat die vier met misschien nog één of twee anderen naar voren zouden komen. Ik wist dat Ciccone de belangrijkste concurrent zou zijn en ben zo blij dat ik het afgemaakt heb. Toen ik mijn ouders en mijn vriendin zag staan toen ik na de finish naar beneden reed, was dat best emotioneel.”







bron: Belga