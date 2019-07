Geen Belgen bij doden en gewonden na tornado in Griekenland

Volgens de FOD Buitenlandse Zaken zijn er geen Belgen bij de doden en gewonden die afgelopen nacht vielen in het Griekse Chalkidiki door een tornado. Ook Thomas Cook Belgium en TUI Belgium laten weten dat al hun klanten in veiligheid zijn. “Volgens de lijsten die zijn overgemaakt door het Griekse crisiscentrum is geen enkele Belg overleden of geblesseerd. De Belgische ambassade is ook door geen enkele landgenoot gecontacteerd”, zei woordvoerder Karl Lagatie.

Bij de tornado kwamen zes buitenlandse toeristen om het leven, en raakten zowat 65 mensen gewond. TUI Belgium laat weten dat alle TUI-reizigers in veiligheid zijn, en dat nergens hotelgasten geëvacueerd moesten worden. “Het grootste probleem bij een aantal hotels was deze ochtend de elektriciteitsvoorziening. Bij een rondvraag heeft TUI de meeste hotels kunnen bereiken en tot op heden geven alle hotels de geruststellende informatie dat de watervoorziening en de elektriciteit opnieuw normaal werken”, klink het in een mededeling.







Thomas Cook Belgium zegt wel klanten op de bestemming Chalkidiki te hebben, maar de hotels waar zij verblijven werden niet getroffen door de tornado.

bron: Belga