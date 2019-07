Crisis Soedan – “Poging tot staatsgreep” verijdeld

Een “poging tot staatsgreep” is verijdeld in Soedan. Dat heeft een vertegenwoordiger van de militaire raad laten weten. De komende dagen zou er een akkoord getekend worden tussen de militaire raad, die aan de macht is sinds de afzetting van dictator Omar al-Bashir, en de demonstranten over een transitie van de macht. “Legerofficieren en soldaten, net als mensen van inlichtingendiensten, van wie sommigen zich hebben teruggetrokken, hebben geprobeerd een staatsgreep te plegen”, verklaarde generaal Jamal Omar, in een toespraak die live op televisie werd uitgezonden. Twaalf officieren en vier soldaten zijn opgepakt.

Bron: Belga