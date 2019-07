Ciccone realiseert kinderdroom

Giulio Ciccone is de nieuwe drager van de gele trui. De 24-jarige Italiaan van Trek-Segafredo won in de voorbije Giro het bergklassement, kwam naar de Tour om ervaring op te doen en eventueel een ritzege te pakken en mag vrijdag in het geel starten. “Ongelooflijk, want eerst kreeg ik te horen dat ik tweede was in de stand.” Ciccone moest het onderspit delven tegen Dylan Teuns. “Ik was ontgoocheld, mede ook omdat door mijn oortje werd verteld dat Alaphilippe in het geel bleef en ik ook tweede werd in de stand, op een handvol seconden.” Maar de ploegleiding had de bonificatieseconden niet meegerekend die de Italiaan nam op de Col des Chevrères (de volle buit, acht seconden, want hij mikte op de bergpunten en ging als eerste over die top) en de zes seconden aan de finish omdat hij tweede werd. Bijgevolg is de jonge Italiaan de nieuw geletruidrager. “Dat is een speciaal gevoel”, zei hij nog. “Eerst baal je omwille van die twee tweede plaatsen, ik was zelfs kwaad. Nu ben ik de leider in de Tour. Ongelooflijk.”

Dat geel was nochtans niet het doel, wel de ritzege. “Neen, er is onderweg niet gepraat om de dingen te verdelen”, gaf hij tekst en uitleg. “Ik mikte op die ritzege, niet dat geel. Ik zou die rit niet opgegeven hebben voor het geel. Ik wilde echt winnen, heb nooit gerekend onderweg en ik wist dat we op het eind ook nog veel tijd bergop konden verliezen. Een rit in de Tour, daar droom je gewoon van. Ik ging er dus voluit voor. Maar goed, dit is een heel mooie troostprijs en Dylan Teuns was vandaag sterker.”







Ciccone won dit jaar een rit in de Haut Var, een etappe en het bergklassement in de Giro. “De Giro was mijn grote doel dit jaar en aangezien ik nog in erg goede vorm uit de Giro kwam, werd beslist om de Tour er nog aan toe te voegen, om ervaring op te doen. Ik sta in het geel. Deze Tour kon niet beter beginnen. Morgen wordt een lange rit, wellicht voor sprinters, maar we moeten waakzaam zijn. Ik heb een sterke ploeg en we gaan zeker proberen om de gele trui te verdedigen.”

“Geel, dat is toch wel een beetje een kinderdroom. Ik keek naar heel veel koersen en de Giro en Tour volgde ik misschien met nog iets meer aandacht. Van de Tour herinner ik me vooral de duels tussen Contador en Schleck, van de Giro onthoud ik de beelden van Nibali. En ik was ook grote fan van Purito Rodriguez, ik hield van zijn aanvallende manier van koersen in de bergen, op steile hellingen, zijn stijl en aanvalslust spraken me aan als kind”, besloot Ciccone.

