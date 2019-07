BNP Paribas financiert mee omstreden detentiecentra VS

BNP Paribas, waarvan de Belgische overheid hoofdaandeelhouder is, doet intensief zaken met GEO Group, een grote speler in de opsluiting van migranten in de VS. Dat schrijft De Standaard vandaag. In de VS zijn detentiecentra en privaat uitgebate gevangenissen een miljarden­business. Volgens de ­radiozender NPR is het leeuwendeel van de contracten van de ICE-detentiecentra in handen van twee bedrijven: GEO Group en ­CoreCivic.

Uit documenten die zijn ingediend bij de Amerikaanse ­financiële toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) blijkt dat BNP Paribas al jaren commerciële banden heeft met GEO Group.







Zo is de bank onder meer nauw betrokken bij verschillende obligatie-uitgiftes door GEO Group. Bovendien bezat een dochterbedrijf van de bank, BNP Paribas Arbitrage, in het eerste kwartaal van dit jaar voor 853.000 dollar aan aandelen van GEO Group. Daarnaast wordt BNP als kredietverstrekker genoemd in de jaarverslagen van GEO Group uit 2014, 2012 en 2010.

De Amerikaanse detentiecentra zijn omstreden, omdat de omstandigheden voor de migranten er vaak te wensen over laten. In het interne mensenrechtencharter van BNP Paribas belooft de bank “rechtstreekse en onrechtstreekse bijdragen aan mensenrechtenschendingen te vermijden”. “Nochtans worden hier op grote schaal fundamentele mensenrechten met de voeten gereden”, reageert Frank Vanaerschot van de vzw FairFin, die ijvert voor een fair financieel systeem. Hij pleit ervoor dat BNP zich terugtrekt uit GEO Group en roept de Belgische overheid op om de bank op het matje te roepen.

In een reactie in De Standaard stelt BNP Paribas zijn eigen “due diligence” uit te voeren en voortdurend nieuwe informatie te evalueren. Op de oproep om de commerciële banden met GEO Group te doorbreken, wilde de bank niet ingaan.

bron: Belga