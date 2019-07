Bewolkte, maar warmere zomerdag

Het wordt vandaag meestal bewolkt, met in de voormiddag soms kans op wat lichte regen. In de namiddag verwacht het KMI voornamelijk ten zuiden van Samber en Maas buien en daar is een donderslag niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 20 en 22 graden in de Ardennen en aan zee en tussen 23 en 25 graden elders. Vanavond en vannacht is het eerst droog met opklaringen. Later bereiken meer wolkenvelden ons land vanaf de kust en tegen het einde van de nacht stijgt de kans op een bui in het westen. De minima liggen tussen 10 en 15 graden.

Morgen wordt wisselvallig. In de voormiddag is het wisselend tot zwaarbewolkt met buien in het centrum, noorden en westen van het land. Ten zuiden van Samber en Maas zijn er dan nog brede opklaringen mogelijk, maar in de namiddag zijn er ook daar buien mogelijk. De meeste buien lijken bestemd voor het noorden en oosten. Een onweer is daar mogelijk. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden.







Ook zaterdag is niet veel soeps, met onstabiel weer met buien en kans op onweer en maxima tot 20-21 graden in het centrum. Vanaf zondag wordt het droog met wolkenvelden en opklaringen. Het kwik kan stijgen naar waarden tussen 18 tot 23 graden. Maandag en dinsdag daalt het kwik enkele graden.

bron:Â Belga