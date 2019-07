Vrouw van Nainggolan strijdt tegen kanker: “Leef in een nachtmerrie”

Claudia Nainggolan, de zes jaar oudere vrouw van Inter Milaan-middenvelder Radja Nainggolan, vecht tegen kanker. Dat liet de Italiaanse weten in een emotionele brief op Instagram.

“Sinds een maand leef ik in een nachtmerrie. Vandaag start ik met chemotherapie”, begon ze haar post op Instagram. “Na de vele tranen is het nu tijd om te vechten en dat vieze beest te verslaan. Ik wil vanuit mijn hele hart alle familie en vrienden bedanken die me de voorbije maand al hebben bijgestaan en me positieve energie hebben gegeven om de strijd aan te gaan. Ik wens alle mensen die dezelfde nachtmerrie beleven ook heel veel sterkte toe.”







Twee kinderen

Claudia en Radja hebben samen twee kinderen, Aysha en Mailey. De voorbije maanden leek het koppel niet meer samen te leven na geruchten over overspel van de voormalige Rode Duivel.

Radja Nainggolan maakte vorige zomer nog maar de overstap van AS Roma naar Inter Milaan, maar lijkt ook deze zomer voor een transfer te staan. Inter-directeur Beppe Marotta liet vorige week in de Italiaanse pers weten niet meer te rekenen op de excentrieke middenvelder. Zijn naam wordt al enkele jaren in verband gebracht met een overgang naar de Chinese Super League.