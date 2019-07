VIDEO. ‘American Pie’-acteurs komen na 20 jaar weer samen: “Ik had een oogje op haar”

Exact twintig jaar geleden kwam de legendarische komedie ‘American Pie’ uit. De hoofdrolspelers blikten daarom samen terug op die onvergetelijke tijd. Ze biechtten zelfs enkele intieme zaken op.

Op 9 juli 1999 ging ‘American Pie’ in première in de Verenigde Staten. De komische tienerfilm, waarin vier vrienden ontmaagd proberen te zijn voor het einde van het schooljaar, werd een gigantisch succes. De film van Paul Weitz had een budget van 11 miljoen dollar, en bracht maar liefst 235 miljoen dollar op.

Stifler’s Mom







Dinsdagavond werden de hoofdpersonages uitgenodigd in de talkshow ‘Entertainment Tonight’. Jason Biggs (Jim), Chris Klein (Chris), Eddie Kaye Thomas (Finch), Seann William Scott (Stifler), Alyson Hannigan (Michelle), Tara Reid (Vicky) en Natasha Lyonne (Jessica) waren van de partij. Na al die jaren worden ze nog steeds herkend op straat. Zo heeft Alyson Hannigan al meer dan eens “Oh! And this one time… at band camp” moeten aanhoren, wordt Eddie Kaye Thomas voortdurend Stifler’s Mom genoemd, en krijgt Jason Biggs weleens de vraag om zijn hilarische webcamdansje te doen.

Verliefd op tegenspeelster

Tijdens de filmopnames voelden sommige acteurs stiekem iets voor elkaar. Zo zou Seann William Scott iets voor Natasha Lyonne gevoeld hebben, maar had die laatste het meer voor Eddie Kaye Thomas. Maar de strafste bekentenis is die van Jason Biggs, die blijkbaar een oogje had op Alyson Hannigan, met wie hij in de film een koppel vormt.