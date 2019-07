Tomorrowland pakt uit met wel héél opvallende Vlaamse band

Volgende week gaat het grootste dancefestival ter wereld weer van start in Boom. De line-up is bekend, maar toch is er nog een verrassing.

Niemand minder dan De Romeo’s staan op Tomorrowland. Dat kondigden de drie heren zelf aan op Facebook. “Eindelijk mogen we het zeggen! We staan op Tomorrowland”, scanderen ze. De Vlaamse muziekgroep, bestaande uit Chris Van Tongelen, Davy Gilles en Gunther Levi, zal in de Moose Bar te zien zijn.

The Chainsmokers en David Guetta







Het is niet de eerste keer dat bekende Vlamingen een plekje krijgen op Tomorrowland. Zo etaleerden Kobe Ilsen en Viktor Verhulst vorig jaar hun dj-skills in dezelfde Moose Bar.

Tomorrowland vindt plaats van 19 tot 21 juli en van 26 tot 28 juli in de Schorre in Boom. Enkele grote namen zijn Armin van Buuren, The Chainsmokers, Charlotte de Witte, Martin Garrix, Afrojack, Steve Aoki en David Guetta.