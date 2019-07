Commotie op Vlaamse feestdag: Kris Van Dijck (N-VA) neemt ontslag na onthullingen over escorte

Vandaag vieren we traditiegetrouw de Vlaamse Feestdag, ter herdenking van de Guldensporenslag in 1302. De verschillende speeches van notabelen stonden allemaal in het teken van de coalitievormingen, maar het was Vlaams parlementsvoorzitter Kris Van Dijck die (nogmaals) de headlines stal. Tijdens zijn speech lekte namelijk uit dat hij gemeenschapsgeld zou hebben gebruikt om een escorte te betalen.

Van Dijck was aan het speechen toen er heel wat geroezemoes ontstond onder de aanwezigen in het Brusselse stadhuis. Op de website van P-magazine was immers een artikel verschenen waarin Van Dijck ervan beschuldigd wordt publieke middelen te hebben gebruikt om te betalen voor de diensten van een escortdame.







Meteen toen Van Dijck zijn toespraak beëindigd had, liep N-VA-communicatiechef Pol Van Den Driessche naar voren, en leidde Van Dijck weg. Enkele uren later kwam het nieuws dat Van Dijck ontslag neemt als voorzitter van het Vlaams Parlement. “De recente gebeurtenissen maken het voor mij onmogelijk om nog langer te functioneren als Vlaams parlementsvoorzitter”, zegt Van Dijck. “Maar ik wil wel één ding duidelijk stellen wat het verhaal dat nu de ronde doet betreft: ik heb nooit iets gedaan dat tegen de wet ingaat. Wie mij een beetje kent, weet dat ook. De aantijgingen van vandaag zijn totaal incorrect”, luidt het nog.

In zijn eerste toespraak als (tijdelijk) voorzitter van het Vlaamse Parlement moest Van Dijck zich ook al excuseren voor een eerdere misstap. Hij had het over verantwoordelijkheid en haalde meteen het incident aan waarbij Van Dijck vorige week betrapt werd op dronken rijden. Hij bood opnieuw zijn excuses aan. “Mijn politiek handelen zal erop gericht zijn dat diegenen die voor veilig verkeer ijveren in mij hun bondgenoot vinden”, sprak Van Dijck.

Liesbeth Homans

“Een verdere aanpassing van onze staatsstructuur is niet alleen wenselijk, maar gewoon noodzakelijk”. Dat heeft Vlaams minister-president Liesbeth Homans gezegd tijdens haar eerste 11 juli-toespraak op de Kortrijkse Groeningekouter.

Homans nam het woord confederalisme niet letterlijk in de mond, maar vindt wel dat Vlamingen en Franstaligen moeten beslissen “wat zij nog samen willen beheren”. “Al het overige moet worden opgedeeld, zodat Vlamingen en Franstaligen elk hun eigen beleidskeuzes kunnen maken”, aldus Homans.

De Antwerpse hamerde daarnaast ook op het belang van een geslaagde integratie van mensen met een migratieachtergrond. Om die integratie te doen slagen moeten nieuwkomers volgens haar verplicht worden “de grondslagen van onze open, democratisch samenleving te erkennen”. De kennis van het Nederlands is daarbij volgens Homans onontbeerlijk. “Nederlands leren is een noodzakelijke voorwaarde voor integratie.”