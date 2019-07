BIZAR. ‘Dode man’ ontwaakt tijdens eigen begrafenis

De begrafenis van een Indiase man is wel erg vreemd verlopen. Zijn levenloze lichaam begon tijdens de begrafenis namelijk spontaan te bewegen.

De man ‘kwam terug tot leven’ net voordat hij begraven zou worden. Daarop brachten familieleden hem meteen naar een ziekenhuis, waar lokale dokters vaststelden dat de man helemaal niet dood was.

Niet genoeg geld







De man werd eind juni in een privé-ziekenhuis opgenomen na een ongeval. Maar toen zijn familie geen geld meer had voor de behandeling, werd hij – ten onrechte – doodverklaard. Hoewel de 20-jarige man er wel degelijk ernstig aan toe is, is hij niet hersendood. “Hij heeft een hartslag en zijn reflexen zijn goed”, aldus zijn dokter.