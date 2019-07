WK skeeleren: Swings pakt twee wereldtitels in een halfuur

Twee mondiale titels in iets meer dan een half uur. In de wereld van het skeeleren weten we dan dat het gaat over Bart Swings. Tijdens de wereldkampioenschappen in Barcelona deed Swings iets wat hij nog niet eerder had gedaan. De 28-jarige student uit Leuven won de puntenafvalkoers over tien kilometer, reed een ererondje, stond de speaker beleefd te woord, ging even zitten en startte voor de finale op de 1000 meter.

Eerst hing hij achterin het peloton in die kilometer, hij leek zijn energie te hebben opgebruikt. Maar halverwege versnelde hij. Op zijn machtsgreep in de laatste omloop had de oppositie geen antwoord. “Die eerste ronden kon ik geen snelheid maken”, liet Swings na afloop optekenen. “Ben je dan zo vermoeid, vroeg ik me af. Maar plots lukte het wel.” Zijn coach Jelle Spruyt had hem ervan overtuigd dat een dergelijke dubbelklapper voor een Swings-in-vorm mogelijk is.







Jason Suttels, de beoogde opvolger van Swings, werd de eerste skater die in Barcelona zijn tweede titel haalde. Junior Suttels zegevierde in de afvalkoers van tien kilometer. Op de eerste dag van het toernooi incasseerde hij ook al goud. Voor een warming up hadden Suttels en Brecht Lippens geen tijd, want ze waren op het laatste moment op de piste gearriveerd. “Ik had de tijden een beetje verkeerd ingeschat”, kon er na afloop een lach van af bij Suttels.

Met zeven medailles (vier keer goud, een zilver en twee brons) in het pisteprogramma hebben de Belgen goede zaken gedaan. Alleen Colombia, dat het skaten al jaren domineert, haalde meer eremetaal. Buiten de medailles viel Sandrine Tas, die niettemin alles op de 1000 meter had gezet. Vier jaar geleden werd ze op dit onderdeel wereldkampioen. Tegen de wind in greep Tas weliswaar de leiding, maar was te ver weggezakt op het moment dat de prijzen werden verdeeld. De Duitse Mareike Thum verlengde haar titel van 2018. Tas werd vierde.

Op de laatste dag van het pisteprogramma werd wat minder over de baan geklaagd dan de dagen ervoor. Niettemin keuren de meeste skaters het experiment van de mobiele piste die op een metalen geraamte staat af.

Door regen en zand raakten de skaters op het Front Maritim vaak hun grip kwijt. “En als je geen grip hebt kun je niet skeeleren”, stelde Mathias Vosté vast. “Ga een dagje naar het strand”, opperde Swings. “Als je ’s avonds terugkeert is het dak van je auto met een zandlaagje bedekt. Zo was het op de piste ook.”

Bron: Belga