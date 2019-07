VS willen coalitie om vrijheid van scheepvaart in Golfregio te garanderen

De Verenigde Staten willen een internationale coalitie vormen om de vrijheid van scheepvaart te bewaren in de Golfregio. Dat heeft een hooggeplaatste Amerikaanse militair gisteren gezegd. De verklaringen over de militaire ‘coalition of the willing’ komen er niet toevallig op een moment dat de spanningen tussen de VS en Iran weer oplopen. De scheepvaart in de Golfregio is van groot strategisch belang omdat zowat een derde van de ruwe die over zee vervoerd wordt door het gebied passeert. Maar de voorbije weken hebben er verschillende incidenten plaatsgevonden, die de spanningen tussen Washington en Teheran hebben doen oplopen. De VS hebben Iran beschuldigd van aanvallen op tankschepen en van het neerhalen van een Amerikaanse drone. Daarnaast zorgt ook de oorlog in Jemen voor onrust.

“We contacteren momenteel enkele landen om te bekijken of we een coalitie kunnen samenstellen die de vrijheid van scheepvaart garandeert in de Straat van Hormuz (tussen Iran en de Verenigde Arabische Emiraten, nvdr.) en de zeestraat Bab el-Mandeb (tussen Jemen en Djibouti, nvdr.)”, zo verklaarde generaal Joseph Dunford, stafchef van het Amerikaanse leger, in een video die verspreid werd door het nieuwsagentschap Reuters.







“Ik denk dat we in de loop van de komende twee tot drie weken wellicht kunnen vaststellen welke landen de politieke bereidheid hebben om dit initiatief te steunen”, klinkt het nog. Vervolgens zouden de VS rechtstreeks met de betrokken strijdkrachten samenwerken om na te gaan op welke manier ze kunnen bijdragen aan de samenwerking.

De VS willen volgens het plan commandoschepen voorzien en instaan voor het toezicht. De bondgenoten zouden in het water patrouilleren en de handelsschepen escorteren.

Hoe groot de missie wordt, zal afhankelijk zijn van het aantal deelnemende landen.

