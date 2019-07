Vrouw van 21 jaar overleden bij verkeersongeval in Laken

Een jonge vrouw van 21 jaar is afgelopen nacht in Laken om het leven gekomen bij een verkeersongeval tussen twee auto’s, meldt het Brusselse parket. De botsing deed zich voor omstreeks 1.42 uur. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De 21-jarige vrouw overleed ter plekke. Een andere persoon van 24 jaar werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.

De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Daarom werden een verkeersdeskundige en een wetsdokter aangesteld en kwam het labo van de federale politie de plaats van het ongeluk onderzoeken.







bron:Â Belga