Trein ramt auto in Zele: bestuurder (20) zonder rijbewijs slalomde tussen de slagbomen

De bestuurder van de auto die deze morgen op een trein botste in Zele, was geslalomd tussen de slagbomen die omlaag stonden. Dat blijkt uit de eerste vaststellingen, meldt het parket Oost-Vlaanderen. De 20-jarige man beschikte niet over een rijbewijs. Het incident gebeurde om 6.45 uur. De trein Sint-Niklaas-Kortrijk botste op een auto op de overweg van de Lokerenbaan in Zele. “Volgens de eerste vaststellingen heeft de bestuurder van het voertuig type lichte vracht, niettegenstaande de slagbomen omlaag waren, geslalomd tussen de slagbomen door en is zo in botsing gekomen met een aankomende trein. In het voertuig waren naast de bestuurder, drie passagiers aanwezig die in kritieke toestand afgevoerd zijn naar het ziekenhuis”, zegt het parket.

De toestand van twee van de drie passagiers is ondertussen stabiel. De bestuurder raakte lichtgewond. De 20-jarige man uit Hamme beschikte niet over een rijbewijs. Hij werd na verzorging in het ziekenhuis meegenomen voor verhoor. De precieze omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht.







bron:Â Belga