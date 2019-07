Standard bevestigt komst van Felipe Avenatti

Standard versterkt zijn aanval met Felipe Avenatti. De 26-jarige Uruguayaan komt over van het Italiaanse FC Bologna. De transfer is geen verrassing. De boomlange centrumspits (1m96) trainde immers al even mee met de selectie van Michel Preud’homme. “Standard, Bologna en Felipe Avenatti hebben een akkoord bereikt: de Uruguayaanse aanvaller verbindt zich aan onze club”, zo bevestigen de Rouches vandaag op hun website.

Vorig seizoen speelde Avenatti op uitleenbasis voor KV Kortrijk. In 32 wedstrijden was de aanvaller goed voor vijftien doelpunten en drie assists. Het seizoen daarvoor kwam hij bij Bologna in de Serie A weinig aan de bak.







Over de transfermodaliteiten communiceert Standard niet.

bron:Â Belga