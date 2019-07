Roberto Bautista Agut staat in zijn eerste halve finale op Wimbledon

De Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 22) heeft zich geplaatst voor de halve finales van Wimbledon. Hij versloeg de Argentijn Guido Pella (ATP 26) met 7-5, 6-4, 3-6 en 6-3. Voor de 31-jarige Bautista Agut is het zijn eerste halve finale op een grandslam. Eerder dit jaar tekende hij met een kwartfinale op de Australian Open al voor een persoonlijke mijlpaal. Op Wimbledon was een achtste finale (in 2015 en 2017) tot dusver zijn beste resultaat.

Bautista Agut schakelde op weg naar de laatste vier onder meer Steve Darcis (ATP 221), die opgaf in de tweede ronde, en de Russische topper Karen Khachanov (ATP 9) uit.







Guido Pella was tot voor deze Wimbledon nog nooit voorbij de derde ronde van een grandslam geraakt. De 29-jarige Argentijn klopte de voorbije week onder anderen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 8), vorig jaar nog finalist in Londen, en de Canadees Milos Raonic (ATP 17), runner-up in 2016.

Roberto Bautista Agut neemt het in de halve finales op tegen de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1). Die klopte David Goffin (ATP 23) met 6-4, 6-0 en 6-2.

Bron: Belga