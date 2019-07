Palestijnse journalisten bedanken voor uitnodiging Witte Huis

Het Palestijnse Syndicaat van Journalisten (PJS) heeft meegedeeld een uitnodiging in het Witte Huis te hebben afgeslagen. De Amerikaanse gezant voor het Midden-Oosten Jason Greenblatt had hen uitgenodigd om hun feedback te geven over de conferentie in Bahrein over de Palestijnse economie, die door de Palestijnse leiders geboycot werd. De conferentie van 25 en 26 juni was bedoeld om investeringen in de Palestijnse economie aan te moedigen, en onderdeel van een breder Amerikaans initiatief om het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen. De Palestijnse leiders weigerden naar de conferentie te komen, omdat ze vonden dat eerst de politieke vraagstukken van het conflict opgelost moeten worden.

Greenblatt zei zondag aan de Palestijnse krant Al-Ayyam dat hij Palestijnse journalisten in het Witte Huis of op een neutrale plek wilde uitnodigen. Zo zou het Amerikaanse team rechtstreeks zijn uitleg kunnen doen aan de Palestijnse media, die dan op hun beurt het plan aan het publiek konden uitleggen.







PJS-hoofd Nasser Abu Bakr zei vandaag dat de uitnodiging een poging is om de Palestijnse zaak te liquideren, en de vakbond roept alle Palestijnse journalisten op om de uitnodiging te weigeren.

Het Amerikaanse economische plan is een eerste element van de zogenaamde “Deal van de Eeuw”, het langverwachte plan van het Witte Huis om een einde te maken aan het Israëlisch-Palestijnse conflict. De regering van president Donald Trump heeft zichzelf echter in diskrediet gebracht bij de Palestijnen, door de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen, en de hulp aan de Palestijnen stop te zetten.

bron: Belga