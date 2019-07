Nadal plaatst zich voor halve finale Wimbledon en komt daar Federer tegen

Rafael Nadal (ATP 2) staat voor de zevende keer in de halve finales van Wimbledon. De 33-jarige Spanjaard klopte in zijn kwartfinale de Amerikaan Sam Querrey (ATP 65) na twee uur en negen minuten tennis in drie sets (7-5, 6-2 en 6-2). Nadal komt in de halve finale zijn eeuwige rivaal Roger Federer tegen. Die versloeg eerder op de dag de Japanner Kei Nishikori (ATP 7) in vier sets (4-6, 6-1, 6-4 en 6-4).

Het wordt het 41e duel tussen beide legendes. Nadal won tot dusver 24 keer van de Zwitser, Federer was omgekeerd zestien keer de sterkste. Op gras kwamen ze elkaar slechts drie keer tegen, waarvan een laatste keer in de finale in 2008. Toen won Rafael Nadal. De overige twee ontmoetingen op gras, eveneens in de finale van Wimbledon (in 2006 en 2007), werden gewonnen door Federer.







Bron: Belga