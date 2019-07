Minister De Backer vraagt privacyautoriteit meeluisteren door Google uit te klaren

Federaal minister van Privacy Philippe De Backer stelt zich vragen bij de gang van zaken bij Google, waar volgens VRT NWS onrechtstreekse medewerkers kunnen luisteren naar fragmenten van geluidsopnames gemaakt door Google Home-luidsprekers en door de app Google Assistent op smartphones. Daarom heeft de minister aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) gevraagd dit dossier uit te klaren, ook in Europese context. De Europese privacywetgeving GDPR (General Data Protection Regulation), die sinds 25 mei 2018 van kracht is, stelt twee eisen voor het gebruik van data van consumenten: de consument moet zijn expliciete toestemming geven voor het gebruik van zijn data en hij moet duidelijk weten waarvoor hij toestemming geeft. De toestemming mag dus niet langer weggemoffeld zijn in de kleine lettertjes, legt De Backer woensdag in een mededeling uit.

“Dat dit nu naar boven komt, wijst toch op een tekortkoming en gebrek aan transparantie”, meent de Open Vld-minister naar aanleiding van de reportage van de nieuwsdienst van de VRT over het gebruik van geluidsopnames door Google Home voor de verbetering van spraaktechnologie. Hij begrijpt dat data nodig zijn voor het optimaliseren van spraakherkenning, “maar het bedrijf moet zeer voorzichtig te werk gaan”, zeker bij gevoelige informatie zoals medische gegevens.







“Ook het doorgeven van data aan onderaannemers is strikt geregeld”, voegt De Backer eraan toe.

bron:Â Belga