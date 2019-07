Milanese clubs stellen samen constructie van nieuw stadion voor

AC Milan en Inter Milan hebben samen aan het Milanese stadsbestuur de constructie van een nieuw stadion voorgesteld. Het project, dat volgens beide clubs “technisch en economisch haalbaar is”, moet in totaal 1,2 miljard euro kosten. Het stadion zou gebouwd kunnen worden in de buurt van het huidige San Siro-stadion en zou 60.000 zitplaatsen tellen. Het voorstel aan het stadsbestuur is een eerste stap voor beide clubs. In een gezamenlijk persbericht laten ze weten dat de realisatie van het stadion “essentieel is om de Milanese clubs in de toekomst tot de Europese en mondiale elite van het voetbal te laten blijven behoren”.

AC Milan werd recent door het Arbitragehof voor de Sport (TAS) geweerd uit de poulefase van de Europa League, waarvoor het zich via de competitie – waar het als vijfde eindigde – had geplaatst. De reden ligt in het feit dat de Rossoneri de voorbije drie jaar de regelgeving van de Financial Fair Play niet hebben nageleefd.







Inter Milan beëindigde de Serie A vorig seizoen als vierde en start rechtstreeks in de poulefase van de Champions League.

Als er een akkoord gevonden wordt met de stad Milaan zullen beide clubs “een beroep doen op de beste architecten wereldwijd, die gespecialiseerd zijn in sportinfrastructuur”, klonk het nog.

Bron: Belga