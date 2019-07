KV Mechelen én Waasland-Beveren vrijwaard van degradatie

KV Mechelen en Waasland-Beveren treden volgend seizoen aan in de Jupiler Pro League. Beide ploegen keken omwille van vermeende matchfixing van hun onderlinge wedstrijd op 11 maart 2018 aan tegen de verplichte degradatie naar 1B, maar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) sprak de clubs daarvan in beroep vrij. In eerste aanleg werd Waasland-Beveren al vrijgesproken, maar KV Mechelen werd wel gestraft door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Begin juni werd de degradatie naar 1B uitgesproken, alsook een verbod op deelname aan Europese competities en de Beker van België. Malinwa ging in beroep bij het BAS en haalt dus zijn gram.

bron: Belga